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Adana'da 20 hükümlü yakalandı

Adana'da aranması ve kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtilen 20 kişi yakalandıAdana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri aranması ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanması için bu sabah şafak vakti operasyon başlattı.

20.09.2019 11:54Adana'da 20 hükümlü yakalandı
Adana'da aranması ve kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtilen 20 kişi yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri aranması ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanması için bu sabah şafak vakti operasyon başlattı.

İnfaz dedektifleri şafak vakti adreslere tek tek girdi. Adana merkezinde 77 adrese operasyon düzenleyen dedektifler, kaçakçılık, hırsızlık, yaralama, uyuşturucu madde, silahla tehdit, konut dokunulmazlığını ihlal ve hakaret gibi suçlardan aranması bulunan 20 kişiyi yakaladı.

Emniyette ifadeleri alınan hükümlüler, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ADANA

Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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