Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Adana'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne helikopterli denetim

Adana'da polis ekipleri, korona virüs ile mücadele kapsamında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağını helikopter desteğiyle denetledi.

04.04.2020 16:34 | Son Güncelleme: 04.04.2020 16:35
Adana'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne helikopterli denetim
Adana 'da polis ekipleri, korona virüs ile mücadele kapsamında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağını helikopter desteğiyle denetledi.

Korona virüsle mücadele kapsamında her geçen gün yeni tedbirler alınıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkamayacağını, 30 büyükşehire giriş çıkışların da da yasaklandığını söyledi.

Alınan tedbirlerin ardından Adana polisi bugün kentte gençlerin yoğun olarak gezdiği Çukurova İlçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı bölgesinde denetim gerçekleştirdi.

Motosikletli yunus polisleri, bulvar üzerindeki vatandaşları sosyal mesafelerini korumaları ve mecbur olmadıkça sokağa çıkmamaları gerektiğinin uyarısında bulunurken helikopterde havadan anons yaparak da Adanalıları bilgilendirdi.

Bu sırada birçok yaşlı ve genç vatandaş da evlerinin balkonlarından dışarı çıkıp polislerin uyarısını dinledi. Denetimlerin virüs tehdidi geçene kadar devam edeceği öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Polis, Adana, 3. Sayfa
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Adana'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne helikopterli denetim - Haberler

3. Sayfa Manşet

Haberler

Trump’ın ’En hazır biziz’ dediği gün ABD’de en ölümcül gün oldu Haberler
Trump'ın "En hazır biziz" dediği gün ABD'de en ölümcül gün oldu
Polise ilginç evden çıkma savunması: ’Dırdır’ nedeniyle kaçtım müdürüm Haberler
Polise ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm
Vatandaş ’sıkıldım’ dedi, muhtarlar davul zurnalı eğlence yaptı Haberler
Vatandaş 'sıkıldım' dedi, muhtarlar davul zurnalı eğlence yaptı
İstanbul sınırı kapatıldı, şehre yürüyerek girdiler Haberler
İstanbul sınırı kapatıldı, şehre yürüyerek girdiler
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Bu şekilde koronavirüs ile mücadele çok zor Haberler
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Bu şekilde koronavirüs ile mücadele çok zor
Eşini koronadan kaybeden kadın anlattı! Sunucu canlı yayında ağladı Haberler
Eşini koronadan kaybeden kadın anlattı! Sunucu canlı yayında ağladı
İstanbullular dikkat! AKOM uyardı, 3 gün sürecek Haberler
İstanbullular dikkat! AKOM uyardı, 3 gün sürecek
Kovid-19 kabusu İngiltere’de de sürüyor! Bir günde 708 kişi can verdi Haberler
Kovid-19 kabusu İngiltere'de de sürüyor! Bir günde 708 kişi can verdi

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

17:20: Esenyurt'taki pazarlara eldiven ve maske denetimi - Haberler 17:18: Kdz. Ereğli Belediyesi 45 bin haneye sağlık seti dağıtıyor - Haberler 17:13: Denizli'den renkli görüntüler. - Haberler 17:12: Mersin Limanı'ndaki bir gemide 47 kilo 800 gram kokain ele geçirildi - Haberler 17:10: Levrek ve çipurada maliyetine satışa yoğun ilgi - Haberler 16:34: Abdullah dede Mehmetçiği 70 yıl önce askerdeki tekmili ile karşıladı - Haberler 16:10: Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 313'e yükseldi - Haberler 16:08: Kadıköy'de sokağa çıkan 20 yaşındaki genç: Bir mesele var ondan çıktım - Haberler 15:39: CHP'li siyasetçi, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti - Haberler 15:39: Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'tan garip bir çıkış geldi: Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil - Haberler 15:14: Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı 13:06: Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı