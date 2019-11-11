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Adana'da 205 bin fidan toprakla buluşturuldu

TARIM ve Orman Bakanlığı tarafından yurt genelinde başlatılan ağaçlandırma seferberliği kapsamında Adana'da 43 noktada 205 bin fidan dikildi.

11.11.2019 13:56 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:56Adana'da 205 bin fidan toprakla buluşturuldu

TARIM ve Orman Bakanlığı tarafından yurt genelinde başlatılan ağaçlandırma seferberliği kapsamında 'da 43 noktada 205 bin fidan dikildi.

Adana'nın Sarıçam ilçesi Gökbuket Mahallesi'nde gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde seferbelik halinde törenlerle fidan dikildiğini belirterek, "Adana'da hemşehrilerimizle birlikte geleceğe nefes olma adına el ele bir şölen havasında fidanlarımızı diktik. Ülkemiz ve geleceğimiz için hayırlı olsun. Bu kampanya hem çocuklarımıza yeşil bir doğa bırakma konusunda hem de çevre duyarlılığı sağlamasına vesile oldu. Tüm Türkiye'de dikilen fidanlar ağaç olsun, orman olsun, geleceğimize nefes olsun" dedi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş da, gelecek nesillere yeşil bir Türkiye bırakılmasını sağlayacak ve rahat bir nefes aldıracak kampanyanın Türkiye'ye ve Adana'ya hayırlı olmasını dilediğini kaydetti.

Saat 11.11'de öğrenciler, sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşları fidanları dikerek, can sularını verdi. Kampanyanın start almasıyla Adana'da 43 noktada 205 bin fidan dikimi gerçekleştirildi.



Mahmut Demirtaş, Adana, Güncel

Kaynak: DHA

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