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Adana'da 214 bin liralık kaçak içki ve sigara ele geçirildi

Adana polisinin yaptığı operasyonda piyasa değeri 214 bin lira olan 11 bin 794 paket kaçak sigara, 185 şişe kaçak içki ele geçirildi.

25.02.2020 09:52 | Son Güncelleme: 25.02.2020 09:52Adana'da 214 bin liralık kaçak içki ve sigara ele geçirildi
polisinin yaptığı operasyonda piyasa değeri 214 bin lira olan 11 bin 794 paket kaçak sigara, 185 şişe kaçak içki ele geçirildi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kaçakçılığın önüne geçmek için eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Yapılan bu operasyonlarda piyasa değeri 214 bin lira olan 11 bin 794 paket kaçak sigara, 185 şişe kaçak içki ele geçirilirken 7 zanlı gözaltına alındı.

Zanlılar sorgularının ardından sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. - ADANA

Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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