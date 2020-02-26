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Adana'da 250 şişe sahte içki ele geçirildi

Adana'da bir eve düzenlenen operasyonda 250 şişe sahte içki ele geçirildi.

26.02.2020 10:02 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:20Adana'da 250 şişe sahte içki ele geçirildi
'da bir eve düzenlenen operasyonda 250 şişe sahte içki ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde bir evde sahte içki yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Evde satışa hazır 250 şişe sahte içki, 75 boş şişe, 211 etiket ve içki dolumunda kullanılan aparatlar ele geçirildi.
Evde bulunan E.G. ve S.C. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilere, nöbetçi sulh ceza hakimliğince ev hapsi cezası verildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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