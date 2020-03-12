Adana'da 26 PKK/KCK sanığının yargılanmasına devam edildi
Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında haklarında "terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan 5'i tutuklu 26 sanığın yargılanmasına devam edildi.
12.03.2020 18:54 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:54
Adana 'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında haklarında "terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan 5'i tutuklu 26 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Burhan E, Halit Ş, Selman Ş, Nuda D, Saadet Ç. ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.
Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Nuda D, terör örgütü PKK/KCK üyesi olmadığını iddia etti.
Silahlı ya da bombalı hiçbir eyleme karışmadığını öne süren sanık, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Ben iddia edildiği gibi herhangi bir kod adı kullanmadım. PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanmasıyla bir bağlantım yoktur. Tahliyemi ve beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.
Diğer sanıklar da terör örgütü PKK/KCK üyesi olmadıklarını ileri sürerek, beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, sanıklar Saadet Ç, Halit Ş. ve Selman Ş'nin tutuklulukta kaldıkları süreyi dikkate alarak adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Burhan E, Halit Ş, Selman Ş, Nuda D, Saadet Ç. ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.
Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Nuda D, terör örgütü PKK/KCK üyesi olmadığını iddia etti.
Silahlı ya da bombalı hiçbir eyleme karışmadığını öne süren sanık, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Ben iddia edildiği gibi herhangi bir kod adı kullanmadım. PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanmasıyla bir bağlantım yoktur. Tahliyemi ve beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.
Diğer sanıklar da terör örgütü PKK/KCK üyesi olmadıklarını ileri sürerek, beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, sanıklar Saadet Ç, Halit Ş. ve Selman Ş'nin tutuklulukta kaldıkları süreyi dikkate alarak adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.
Kaynak: AA
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