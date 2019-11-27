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Adana'da 270 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Adana'da 270 kaçak cep telefonu ele geçirildiAdana'da polisin ihbar üzerine bir otomobilde yaptığı aramada gümrük kaçağı 270 cep telefonu ele geçirildi.

27.11.2019 11:05 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:05Adana'da 270 kaçak cep telefonu ele geçirildi
'da 270 kaçak cep telefonu ele geçirildi
Adana'da polisin ihbar üzerine bir otomobilde yaptığı aramada gümrük kaçağı 270 cep telefonu ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) otoyolu üzerinde, ihbar üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, arka tampon içine gizlenmiş gümrük kaçağı 270 cep telefonu ele geçirildi. Araç sürücüsü M.K. gözaltına alındı. Şüpheli emniyette sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana, Güncel

Kaynak: DHA

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