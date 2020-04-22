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Adana'da 270 polisle narkotik uygulaması

Adana'da 270 polisin katılımıyla hava destekli narkotik uygulaması gerçekleştirildi.

22.04.2020 08:10 | Son Güncelleme: 22.04.2020 08:16
Adana 'da 270 polisin katılımıyla hava destekli narkotik uygulaması gerçekleştirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatı doğrultusunda, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi ve Dağlıoğlu mahallelerinde 10 farklı noktada hava destekli uygulama düzenlendi. 250 polisin katıldığı uygulamada, özel harekat, trafik şube ve asayiş şubeden polisler destek verdi.
Uygulamada, durdurulan araçları dedektör köpekleri aradı. Polisler, araç sürücüleri ve içerisinde yolcu konumda oturan 700 kişiye GBT kontrolü yaptı. Denetimlerde 290 araç sorgulanırken 2 araç trafikten men edildi. 2 sürücüye ise 8 bin 848 TL idari para cezası uygulandı. Umumi Hıfsızsıhha kanunu kapsamında 5 şahsa toplamda 3 bin 151 TL para cezası kesildi.
Öte yandan, Korona virüs (Covid-19) tedbirlerine uymayan vatandaşlar ise uygulamada polisler tarafından uyarıldı.
(Süleyman Cenk İdaye/İHA) Adana’da 270 polisle narkotik uygulaması

Kaynak: İHA

Etiketler: Adana Emniyet Müdürlüğü, Zafer Aktaş, Narkotik, Adana, Güncel
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