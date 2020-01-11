Haberler » Güncel » Adana'da 2708 polis ile hava destekli asayiş uygulaması - Haber

Adana'da 2708 polis ile hava destekli asayiş uygulaması

Adana'da 2708 polis ile hava destekli asayiş uygulamasıADANA Emniyet Müdürlüğü, il genelinde 2708 polis ile hava destekli asayiş uygulaması yaptı.

11.01.2020 01:34 | Son Güncelleme: 11.01.2020 01:38
'da 2708 polis ile hava destekli asayiş uygulaması
ADANA Emniyet Müdürlüğü, il genelinde 2708 polis ile hava destekli asayiş uygulaması yaptı. Özel eğitimli 4 narkotik köpeğinin kullanıldığı 'Adana Huzur ve Güven Uygulaması' adı altında gerçekleştirilen denetimlerde aranması olan 42 kişi yakalanırken, 4 ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği, 1,3 gram eroin, 85 adet uyuşturucu hap ve 0,23 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatı doğrultusunda il genelinde 'Adana Huzur ve Güven Uygulaması' adı altında sabit nokta yol kontrolü ve umuma açık mekanlarda denetimler yapıldı. 2708 polisin görev aldığı uygulamada, helikopter ve drone ile havadan destek verildi.
EMNİYET MÜDÜRÜ AKTAŞ, VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ
Uygulama noktalarını gezip, yapılan çalışmaları denetleyen Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, vatandaşlarla sohbet edip, yapılan çalışmalar konusunda bilgiler verdi. Uygulamanın, Adanalıların huzuru ve güveni için yapıldığını belirten Aktaş, vatandaşların görüşlerini de dinledi. İl genelinde sabit nokta önleyici yol kontrolleri ve umuma açık mekan denetimlerinde 8 bin 55 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu gerçekleştiren ekipler, aranması olan 42 kişiyi yakaladı. 2 bin 758 aracı durdurup özel eğitimli narkotik köpekleriyle arayan ekipler, 56 araca çeşitli kabahatlerden 51 bin 641 lira para cezası uygularken, 23 aracı ise trafikten men etti. Umuma açık 75 işyerini denetlenirken, 10 işyerine ve 7 kişiye toplamda 16 bin 020 lira idari para cezası uyguladı. Gece yarısına kadar devam eden uygulama genelinde ekipler, 4 ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği, 1,3 gram eroin, 85 adet uyuşturucu hap ve 0,23 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.
Adana'da 2708 polis ile hava destekli asayiş uygulaması

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Adana, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

02:11  Lüleburgaz'da çıkan silahlı kavgada 1'i polis 2 kişi yaralandı - KIRKLARELİ - Haber
02:10  Karla oynayan bazı öğrencilerin vücutlarında oluşan lekelerin nedeni araştırılıyor - Haber
02:03  İbrahim Keresteci Basın Ödülleri sahiplerini buldu - Haber
01:58  Kurtulmuş: "Güçlü olacağız, büyük olacağız, diri olacağız" - Haber
01:56  Lüleburgaz'da çıkan silahlı kavgada 1'i polis 2 kişi yaralandı - Haber
21:41  Taksici kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası - Haber
21:19  Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı - Haber
19:17  AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti - Haber
18:20  Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak - Haber
18:08  Son dakika: ABD'den Irak'ın "asker çekme" talebine yanıt geldi - Haber
11.01.2020 02:13:09