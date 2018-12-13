Adana'da 3 Araca Çarpan Sürücü Kaçtı

Adana
'nın Seyhan
ilçesinde 3 araca çarpıp bir kişinin yaralanmasına sebebiyet veren aracın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kurtuluş Caddesi'nde henüz sürücü ve plakası belirlenemeyen bir araç önce karşı şeritten gelen Murat Yener kontrolündeki 01 AUM 95 plakalı ticari taksiye çarptı.
Daha sonra park halindeki 42 FBN 18 plakalı hafif ticari araç ile 34 KY 1982 plakalı cipe çarpan araç sürücüsü olay yerinden kaçtı.
Ticari taksi içerisinde sıkışan Yener, sağlık ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı.
İlk müdahalesi ambulans içerisinde yapılan Yener, hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre geçişleri kontrollü sağlanan yol, araçların çekilmesiyle tekrar açıldı.
Seyhan,Adana
13 Aralık 2018 Perşembe 07:46