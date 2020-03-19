Adana'da 3 bin 118 kilogram sahte dezenfektan ele geçirildi
Adana'da depoya düzenlenen operasyonda 3 bin 118 kilogram sahte dezenfektan ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
19.03.2020 10:32 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:04
Adana 'da depoya düzenlenen operasyonda 3 bin 118 kilogram sahte dezenfektan ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, merkez Seyhan İlçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki depoda sahte el dezenfektanı imal edildiği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.
Ekiplerin depoda yaptığı aramada soğutucularda ve yerde istiflenmiş plastik bidon ve kutularda 3 bin 118 kilogram sahte dezenfektan, bir markaya ait çok sayıda sahte etiketle alkol yoğunluğunu ölçmeye yarayan cihaz ele geçirildi.
Şüpheli A.D. gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, merkez Seyhan İlçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki depoda sahte el dezenfektanı imal edildiği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.
Ekiplerin depoda yaptığı aramada soğutucularda ve yerde istiflenmiş plastik bidon ve kutularda 3 bin 118 kilogram sahte dezenfektan, bir markaya ait çok sayıda sahte etiketle alkol yoğunluğunu ölçmeye yarayan cihaz ele geçirildi.
Şüpheli A.D. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Etiketler : Yeşilyurt Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel
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