Adana'da 3 bin 410 litre sahte içki ele geçirildi
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 3 bin 410 litre sahte içki ele geçirildi.
20.03.2020 10:50 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:06
Adana 'nın merkez Seyhan ilçesinde 3 bin 410 litre sahte içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretimi yapıldığı bilgisi alınan 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada, 3 bin 410 litre sahte içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.A, S.U, İ.A, S.S. ve N.B. sevk edildikleri hakimlikçe, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretimi yapıldığı bilgisi alınan 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada, 3 bin 410 litre sahte içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.A, S.U, İ.A, S.S. ve N.B. sevk edildikleri hakimlikçe, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA