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Adana'da 3 bin 410 litre sahte içki ele geçirildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 3 bin 410 litre sahte içki ele geçirildi.

20.03.2020 10:50 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:06
Adana'da 3 bin 410 litre sahte içki ele geçirildi
Adana 'nın merkez Seyhan ilçesinde 3 bin 410 litre sahte içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretimi yapıldığı bilgisi alınan 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada, 3 bin 410 litre sahte içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.A, S.U, İ.A, S.S. ve N.B. sevk edildikleri hakimlikçe, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Seyhan, Adana, Güncel

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