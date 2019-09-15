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Adana'da 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana polisi, minibüs içindeki tanklara konulmuş halde 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

15.09.2019 10:05Adana'da 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Adana polisi, minibüs içindeki tanklara konulmuş halde 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Caddesi'nde hareket halindeki 01 ACK 724 plakalı minibüsten şüphelendi. Polis, minibüsü durdurup arama yaptığında ise tankların içinde 3 bin litre kaçak akaryakıt buldu. Polis, akaryakıta el koyarken minibüste bulunan M.T. ile H.A. gözaltına alındı. Polis kaçak akaryakıta ise el koydu. Zanlılar ise ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimi karşısına çıkan zanlılardan M.T. isimli şahıs tutuklanırken, H.A. isimli şahıs adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)

Atatürk Caddesi, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

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