Haberler » 3. Sayfa » Haber

Adana'da 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana'da 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildiADANA - Adana polisi, minibüs içindeki tanklara konulmuş halde 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

15.09.2019 10:25
Adana'da 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
ADANA - Adana polisi, minibüs içindeki tanklara konulmuş halde 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Organize Sanayi Bölgesi Atatürk caddesinde hareket halindeki 01 ACK 724 plakalı minibüsten şüphelendi. Polis, minibüsü durdurup arama yaptığında ise tankların içinde 3 bin litre kaçak akaryakıt buldu. Polis, akaryakıta el koyarken minibüste bulunan M.T. ile H.A. gözaltına alındı. Polis kaçak akaryakıta ise el koydu. Zanlılar ise ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimi karşısına çıkan zanlılardan M.T. isimli şahıs tutuklanırken, H.A. isimli şahıs adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Adana'da 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
11:52 Sorumsuz işçilerin attığı demir parça küçük çocuğun başına isabet etti
11:51 Manavgat'ta düşen yıldırım yangına yol açtı
11:47 Taziye evinde bıçaklanan genç hayatını kaybetti
11:46 Aksaray'da yolcu otobüsü yanarak kül oldu
11:46 Suriye sınırına beton blok sevkiyatı
11:37 Akseki- Manavgat yolunda kaza: 1 ölü, 1 yaralı
11:32 Metrelerce uzunlukta kenevirlerin bulunduğu tarlaya drone ile polis baskını