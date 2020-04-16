Adana'da 3 bin litre kaçak etil alkol ele geçirildi
Adana'da bir depoda yapılan aramada 3 bin litre kaçak etil alkol ele geçirildi.
16.04.2020 09:46 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:20
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak etil alkol satışı yapıldığı bilgisi üzerine merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde bir depoda arama yaptı.
Depoda su tankları içinde 3 bin litre kaçak etil alkol ele geçirildi.
Polis, şüpheli K.Y.H'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA