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Adana'da 3 bin litre kaçak etil alkol ele geçirildi

Adana, polisi piyasa değeri 900 bin lira olan 3 bin litre kaçak etil alkol ele geçirdi.

16.04.2020 09:57 | Son Güncelleme: 16.04.2020 09:57
Adana'da 3 bin litre kaçak etil alkol ele geçirildi
Adana , polisi piyasa değeri 900 bin lira olan 3 bin litre kaçak etil alkol ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'nde bir depoda kaçak etil alkol olduğu bilgisine ulaştı. Polis, depoya yaptığı baskında 900 bin lira değerinde 3 bin litre kaçak etil alkol ele geçirdi. Olayla ilgili K.Y.H. isimli zanlı gözaltına alındı. Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa
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