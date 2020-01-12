Haberler » Güncel » Adana'da 3 bin paket kaçak elektronik sigara kartuşu ele geçirildi - Haber

Adana'da 3 bin paket kaçak elektronik sigara kartuşu ele geçirildi

ADANA'da polis uygulama noktasında durdurulan servis aracında yapılan aramada 3 bin paket kaçak elektronik sigara kartuşu, bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

12.01.2020 10:15 | Son Güncelleme: 12.01.2020 10:15Adana'da 3 bin paket kaçak elektronik sigara kartuşu ele geçirildi

ADANA'da polis uygulama noktasında durdurulan servis aracında yapılan aramada 3 bin paket kaçak elektronik sigara kartuşu, bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik gerçekleştirdiği uygulamada, D-400 karayolu üzerinde, servis aracını durdurdu. Araçta yapılan aramalarda piyasa değeri 85 bin lira olan 3 bin paket kaçak elektronik sigara kartuşu, bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan S.G. ve Y.E., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:41  Kahramanmaraş'ın "Heyecan Bahçesi" için geri sayım başladı - Haber
11:41  MALTEPE'DE YASAK OLAN YERDEN 'U' DÖNÜŞÜ YAPAN ARAÇ KAZAYA NEDEN OLDU; O ANLAR KAMERADA - Haber
11:40  Tenceresi 10 yıldır kediler için kaynıyor - Haber
11:40  İstanbul-'felç olur' denilen moritanyalı küçük kız, türkiye'de yürüdü - Haber
11:32  Ukrayna ölenlerin yakınlarına 50 bin lira ödeyecek - Haber
10:15  Sattığı araçlara 13 yıl sonra ceza gelince şaşkına döndü - Haber
10:12  Bilirkişi ücretini yatırmayan cerrah, kıdem ve ihbar tazminatından oldu - Haber
09:39  Jeoloji Uzmanı Haluk Eyidoğan: Bu deprem, 26 Eylül'ün artçı depremi - Haber
09:32  İşkence edilerek öldürülen gencin son görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı - Haber
08:49  Demirtaş'ın eşi, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu beraber tiyatro izlediler - Haber
12.01.2020 11:43:32