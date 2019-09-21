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Adana'da 3 DEAŞ'lı yakalandı

Adana'da 3 DEAŞ'lı yakalandı Suriye'de terör örgütü DEAŞ saflarında savaştıktan sonra Adana'ya geldiği öne sürülen 3 kişi yakalandıADANA - Suriye'de terör örgütü DEAŞ saflarında savaştıktan sonra Adana'ya geldiği öne sürülen 3 kişi yakalandı.

21.09.2019 10:29
Adana'da 3 DEAŞ'lı yakalandı
Suriye'de terör örgütü DEAŞ saflarında savaştıktan sonra Adana'ya geldiği öne sürülen 3 kişi yakalandı
ADANA - Suriye'de terör örgütü DEAŞ saflarında savaştıktan sonra Adana'ya geldiği öne sürülen 3 kişi yakalandı.
Adana Emniyet Müdürülüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi Suriyeli İ.F ve A.C.M.'nin Suriye'de DEAŞ saflarında savaştıktan sonra Adana'ya geldiğini saptadı.
Şüphelilerin adreslerine tespit yapan polisler, 3 DEAŞ üyesini yakaladı. Örgüte eleman kazandırma, silah temin etme suçlarına karışan İ.F. İ.H. ve A.C.M. emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Adana'da 3 DEAŞ'lı yakalandı

Suriye, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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