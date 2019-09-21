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Adana'da 3 deaş üyesi yakalandı

Adana'da 3 DEAŞ üyesi yakalandıADANA'da polisin, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda, Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

21.09.2019 11:32
Adana'da 3 DEAŞ üyesi yakalandı
ADANA'da polisin, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda, Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi Suriye uyruklu İ.F (35), İ.H. (25) ve A.C.M.'nin (35) Adana'da olduğunu tespit etti. Adresleri belirlenen şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı. Örgüte eleman kazandırma, silah temin etme suçlarına karışan, ülkeye kaçak yollarla girdikleri saptanan İ.F., İ.H. ve A.C.M., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Adana'da 3 deaş üyesi yakalandı

Adana, Güncel

Kaynak: DHA

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