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Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı

Son dakika: Cizre'den Adana'ya gelen yolcu otobüsünde bulunan 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı. Öte yandan Sağlık Bakanı Koca, ülkede koronavirüs vaka sayısının 47'ye ulaştığını açıkladı.

17.03.2020 10:29 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:48

Türkiye'de 47 koronavirüs vakasının görülmesinin ardından, Adana 'da da koronavirüs sebebiyle hareketli dakikalar yaşandı. Cizre 'den Adana'ya gelen yolcu otobüsünde bulunan 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı.

EKİPLER OTOBÜSÜ DURDURDU

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Cizre'den Adana'ya gelen yolcu otobüsü içerisinde Irak'ta çalışan 3 kişinin ihbarını alması üzerine, Bahçeşehir Mahallesi Bölge Trafik Denetleme Şubesi Müdürlüğü önünde otobüsü durdurdu. Polis otobüsü durduktan sonra Büyükşehir Belediyesi Adana Merkez Otogarına kadar kendilerine eşlik edeceğini bildirdi.

KARANTİNAYA ALINDILAR

Otogara sağlık ekipleri yönlendirildi. Otobüste bulunan 3 kişi koronavirüs şüphesiyle sağlık ekipleri tarafından Yüreğir Devlet Hastanesine götürülerek karantinaya alındı.

VAKA SAYISI 47'YE YÜKSELDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de koronavirüs vaka sayısının 47'ye yükseldiğini açıkladı. Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Son 29 vakanın tamamı doğrudan veya dolaylı olarak ABD, Ortadoğu ve Avrupa temaslıdır, 3'ü Umreden döndü. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım" ifadelerine yer verdi.

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Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı

Kaynak: İHA

Etiketler : Bahçeşehir, Polis, Cizre, Adana, Güncel

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