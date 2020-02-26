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Adana'da 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasında

Adana'da otogarda 3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

26.02.2020 10:08 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:08Adana'da 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasında
'da otogarda 3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Merkez Seyhan ilçesindeki Merkez Otogarı'nda 5 gün önce 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga, bölgedeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Görüntülerde, iki grup arasında çıkan kavgada bir yaralının yerde yatması ve bir süre sonra olay yerine elinde pompalı tüfeklerle iki kişinin gelmesi yer aldı.
Şüphelilerin havaya ateş açması sonucu vatandaşların olay yerinden kaçması ve polis ekiplerinin siper alması da kayıtlara yansıdı.
Kameralarca, polis ekiplerinin müdahale etmek istediği şüphelilerin kaçması da görüntülendi.
8 şüpheli tutuklanmıştı
B.İ. (36) Van'a gitmek için bilet aldığı firmanın görevlileriyle, kendisinden fazla bagajı için para talep etmeleri nedeniyle tartışmış, vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrılmıştı. Bir süre sonra B.İ, yakınlarıyla otogara gelip firma çalışanlarıyla kavga etmiş, olayda pompalı tüfek ve tabanca kullanılmıştı.
ekiplerince gözaltına alınan, aralarında firma çalışanlarının da bulunduğu 12 şüpheliden 8'i tutuklanmış, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Polis, kavga, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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