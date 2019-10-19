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Adana'da 3 torbacı tutuklandı

Adana'da uyuşturucu sattığı öne sürülen 3 zanlı tutuklandı.

19.10.2019 10:02Adana'da 3 torbacı tutuklandı
Adana'da uyuşturucu sattığı öne sürülen 3 zanlı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen kişilerin Seyhan ilçesindeki Gülbahçesi ve Barbaros ile Sarıçam ilçesindeki Kemalpaşa mahallelerinde uyuşturucu satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine harekete geçen polis belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 141 gram eroin, 7,13 gram bonzai ve 2,37 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheliler Fayık B. (20), Ümit Y. (23) ve Eren U. (29) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar tutuklandı. - ADANA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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