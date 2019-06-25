25.06.2019 12:24
Haberler » Güncel » Haber

ADANA'DA 35 BİN 500 LİTRE KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ

ADANA

ADANA'da bir depoya düzenlenen baskında 35 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

ADANA'da bir depoya düzenlenen baskında 35 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Sarıçam ilçesi Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi 'ndeki depoda kaçak akaryakıt aktarımı yapıldığı ihbarını aldı. Adrese giden polisler, izleme yaptığı sırada akaryakıt yüklü tankerin depoya geldiğini gördü. Depoya giren polis, tankerlerden 35 bin 500 litre akaryakıt aktarımının yapıldığı saptadı. Depoda bulunan Z.Ç., B.A. ve M.A. gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Emniyet Müdürlüğü , Organize Sanayi Bölgesi , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
13:25 Serbest piyasada altın fiyatları
13:25 "Yazın aşırı portakal suyu, limonata içmek güneş lekesi yapabiliyor"
13:25 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TBMM GRUP TOPLANTISI SONRASI SORULARI CEVAPLADI
13:25 İSTANBUL- BALIK ADAMLAR DENİZDEN KİLOLARCA ÇÖP ÇIKARDI
13:23 Dr. Mustafa Palancıoğlu: "Sosyal Belediyecilik Çalışmalarımız ile Toplumsal Dayanışmaya ve Barışa...
13:22 Vehbi Varlık: Hayalim Anadolu'daki ilk endüstriyel mutfak şirketini kurmaktı
13:22 AGÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü açıldı