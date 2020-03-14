Adana'da 363 sahte plaka ele geçirildi
Adana'da ele geçirilen 363 sahte plakayla ilgili yakalanan 4 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
14.03.2020 10:26 | Son Güncelleme: 14.03.2020 10:58
Adana 'da ele geçirilen 363 sahte plakayla ilgili yakalanan 4 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte bir grubun sahte plaka satışı yaptığını tespit etti.
Ekip, merkez Seyhan ilçesi Kızılay Caddesi'ndeki bir iş yerinde yaptığı aramada 363 sahte plaka ele geçirdi.
Ankara'da hazırlanarak Adana'ya kargoyla getirildiği tespit edilen plakalarla ilgili iş yeri sahibi H.M.S. ve yeğeni T.S. ile H.Ş. ve H.İ.Y. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte bir grubun sahte plaka satışı yaptığını tespit etti.
Ekip, merkez Seyhan ilçesi Kızılay Caddesi'ndeki bir iş yerinde yaptığı aramada 363 sahte plaka ele geçirdi.
Ankara'da hazırlanarak Adana'ya kargoyla getirildiği tespit edilen plakalarla ilgili iş yeri sahibi H.M.S. ve yeğeni T.S. ile H.Ş. ve H.İ.Y. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Manşet
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