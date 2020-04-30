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Adana'da 4 bin 710 kök Hint keneviri ele geçirildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir tarlaya kurulan serada 4 bin 710 kök Hint keneviri ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

30.04.2020 09:54 | Son Güncelleme: 30.04.2020 10:26
Adana'da 4 bin 710 kök Hint keneviri ele geçirildi
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir tarlaya kurulan serada 4 bin 710 kök Hint keneviri ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Havurlu Mahallesi'nde bir tarlada kurulu serada Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi aldı.
Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenleyen polis, K.A. (27) ve R.İ'yi (51) gözaltına aldı. Serada yapılan aramada, 4 bin 710 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.A. tutuklandı, R.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Seyhan, Adana, Güncel, Haber

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