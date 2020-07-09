Adana’da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 3 zanlı tutuklandı

Adana'da iki grup arasında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde 4 gün aralarında önceden husumet olduğu ileri sürülen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 4 kişi arasındaki Ömer E. (24) ve Fikret B'yi (25) tedavilerinin ardından gözaltına aldı.

Polis, olaya karıştığını belirlediği şüpheli İlyas İ'yi (20) de yakaladı.

Zanlılar emniyetteki işlemin ardından adana adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildi.

Daha sonra adliyeye sevk edilen üç şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kavgada ağır yaralanan Sefer S. (22) ile Ali T'nin (24) ise yoğun bakımdaki tedavileri sürüyor.

İsmetpaşa Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde 5 Temmuz'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Fikret B. ve Ali T. ile karşı taraftan Ömer E. ve Sefer S. yaralanmıştı.

Yaralılar, vatandaşlar tarafından kaldırıldıkları özel hastanedeki ilk tedavilerinin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi ile Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.