26.06.2019 01:27
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Adana'da 4 milyon 795 bin avroluk hırsızlık

Adana

Adana'da, banka ve kurumlar arası para transferi yapan bir firmadan nakil için yükleme yapıldığı sırada 4 milyon 795 bin avro çalındı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adana 'da, banka ve kurumlar arası para transferi yapan bir firmadan nakil için yükleme yapıldığı sırada 4 milyon 795 bin avro çalındı, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Merkez Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi 'nde para transferi konusunda lojistik hizmeti veren bir firmanın binasından bir bankaya nakil için hazırlık yapıldı.
Para nakil aracına yükleme gerçekleştirildiği sırada güvenlik sorumlusu, elinde bulunan iki çuvaldaki 4 milyon 795 bin avroyu alarak kendisini bekleyen otomobile binip kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çalışma başlattı.
Hırsızlıkla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına alan polis, güvenlik sorumlusunun da arasında yer aldığı 4 zanlıyı arıyor.
Kaynak: AA
Karataş Caddesi , Adana , Güncel

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