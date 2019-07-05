05.07.2019 12:46
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Adana'daki 4 milyon euroluk soygunun firarilerinden biri yakalandı

Adana'da geçtiğimiz hafta gerçekleşen 4 milyon 795 bin euroluk vurgunda zanlıların kaçtığı lüks otomobili kullanan şahıs, saklandığı evde kıskıvrak yakalandı.

Adana'da 26 Haziran Çarşamba günü meydana gelen olayda banka ve kurumlar arasında para transferi yapan firmanın güvenlik müdürü Burak Ekinci (29), içerisinde 4 milyon 795 bin euro bulunan iki çuvalı alarak beraberindeki 4 kişiyle birlikte kaçtı. İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan Tuncay B. (24), Mehmet Gül (38), Ahmet Kaplan (42) olayın ardından yakaladı.

Burak Ekinci, soygundan sonra Atilla Can Ö.'nün (21) kullandığı lüks otomobille diğer suç ortakları Mehmet Emin G. (36), Hasan B. (30), olay yerine 25 kilometre uzaklıktaki Çatalan Barajı'na gitti. Atilla Can Ö. otomobille şehir merkezine geri dönerken, diğer üç zanlı ise izlerini kaybettirdi. Atilla Can Ö., şehre döndükten sonra Abdulsamet B.'yi de yanına alarak otomobille gezmeye başladı. Otomobil merkez Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesi'nde bozuldu. Zanlılar aracı kilitleyerek, belediye otobüsüne binip kaçtı.

CEZAEVİNDEN FİRARİSİ SAKLAMIŞ

İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini titizlikle inceleyerek, Atilla Can Ö.'nün saklandığı yeri tespit etti. Bir süre önce cezaevinden firar ettiği öğrenilen Engin K.'nın Atilla Can Ö.'yü gizlediğini belirleyen polis, Yeşiloba Mahallesi'ndeki ikamete şok baskın gerçekleştirerek şahısları göz altına aldı.

Baskında gözaltına alınan Engin K. ile Atilla Can Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adana'daki 4 milyon euroluk soygunun firarilerinden biri yakalandı
Kaynak: İHA
emniyet müdürlüğü, ekinci, adana, 3. Sayfa

YORUMLAR (5)
BUZZY: Bankalar bu işlere fazla kafa yormuyor taşıma yı özel şirketlere devrettiler paralar sigortalı taşıma yapan şirket elemanları yasal olarak çerçevesi çizilmediğinden şirket kendince inceleyip kadro yapıyor yani olan sigortanın paracıklarına oluyor öyle olmasa çok zıplarlardı
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REİSÇİ FENOMEN CERRAH: bu varoş tipleri gaz döküp yakacaksın ibret olsun diye, sırf bu varoş ve arabesk tipler yüzünden güzelim ülkemden kaçtım, iscviçre de yasıyorum, dönmeyi de düşünmüyorum
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TABUTÇU: bıçak parası alıyonmu lan doğru söyle
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MEHMET44: oradan euro ile maaş alıp ahkam kesmek kolay, sözde vatanseversin madem ne işin var orada çakma reisçi, gel burada hizmet ver, allah rızası için ameliyat yap madem
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SEYHAN: eee pğaralar nerde
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