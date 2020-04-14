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Adana'da 404 kişinin ehliyetine el konuldu

Adana'da Mart ayında yapılan trafik denetimlerinde 404 sürücünün ehliyetine el konuldu.

14.04.2020 11:13 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:13
Adana'da 404 kişinin ehliyetine el konuldu
Adana 'da Mart ayında yapılan trafik denetimlerinde 404 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2020 yılı Mart ayı içerisinde toplam 213 bin 841 araç kontrol edildi.

Mart ayında yapılan denetimler sonucunda kusurlarından dolayı 2 bin 258 araç trafikten men edildi, 404 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle il sınırlarında toplam 430 maddi hasarlı, 342 yaralamalı, 3 ölümlü olmak üzere toplam 775 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 521 kişi yaralandı, 5 kişi hayatını kaybetti. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Adana, 3. Sayfa
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