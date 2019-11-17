Haberler » Güncel » Adana'da 418 litre sahte rakı ele geçirildi - Haber

Adana'da 418 litre sahte rakı ele geçirildi

Adana'da 418 litre sahte rakı ele geçirildiAdana'da polis ekiplerinin, sahte rakı üretilen iş yerine düzenlediği baskında, 418 litre sahte rakı, 25 litre etil alkol ve üretimde kullanılan damıtma makinesi ele geçirdi.

17.11.2019 10:45 | Son Güncelleme: 17.11.2019 10:47
'da 418 litre sahte rakı ele geçirildi
Adana'da polis ekiplerinin, sahte rakı üretilen iş yerine düzenlediği baskında, 418 litre sahte rakı, 25 litre etil alkol ve üretimde kullanılan damıtma makinesi ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Seyhan İlçesi Yeşiloba Mahallesi'nde bulunan iş yerinde sahte rakı üretimi yapıldığı ihbarını aldı. Adrese baskın düzenleyen polis, piyasaya sürülmek üzere olan 418 litre sahte rakı, 1 elektronik dengeleyici amper cihazı, anason damıtma makinesi, 22 kilo anason tohumu, 25 boş rakı şişesi, 25 litre etil alkol ele geçirildi. İş yerinde bulunan A.Ç. ve R.A. gözaltına alındı. Ele geçirilen rakı ve hammaddeleri imha edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Adana'da 418 litre sahte rakı ele geçirildi

Polis, Adana, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
11:13 Vanlı öğrenciler bir haftalık geziye gönderildi
11:18 Tuğçe Kazaz'dan Cumurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı olacağı iddialarına yanıt: Benim için en büyük makam Allah'ın rızasıdır!
11:18 Son dakika: Bakan Selçuk açıkladı! 26 meslekte daha yeterlilik belgesi olmayan çalıştırılamayacak
11:18 Kendisi gibi prematüre doğan bebekleri sağlığına kavuşturuyor
11:16 Afrin halkının yaraları Türkiye'nin yatırımlarıyla sarıldı
17.11.2019 11:19:48