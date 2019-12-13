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Adana'da 434 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

ADANA'da polis ekiplerince durdurulan bir otomobilde piyasa değeri 65 bin lira olan 434 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

13.12.2019 10:47 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:47Adana'da 434 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

ADANA'da polis ekiplerince durdurulan bir otomobilde piyasa değeri 65 bin lira olan 434 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Kent girişinde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada piyasa değeri 65 bin lira olan 434 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.



Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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