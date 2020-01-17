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Adana'da 489 bin öğrencinin karne sevinci

Adana'da 489 bin öğrencinin karne sevinciADANA'da eğitim gören 489 bin öğrenci karne aldı.

17.01.2020 11:29 | Son Güncelleme: 17.01.2020 11:32
'da 489 bin öğrencinin karne sevinci
ADANA'da eğitim gören 489 bin öğrenci karne aldı. Vali Mahmut Demirtaş, il genelindeki okullardaki eksikliklerin giderilerek daha iyi bir noktaya gelineceğini söyledi.
2019-2020 eğitim-öğretim yılı ilk döneminin tamamlanmasıyla birlikte okullarda karne sevinci yaşandı. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, merkez Seyhan ilçesindeki Şehit Halit Yaşar Mine Ortaokulu'nda öğrencilerle sohbet edip karne dağıttıktan sonra, tatili verimli geçirmeleri önerisinde bulundu. Adana'daki okullarda ciddi bir sorun olmadığını dile getiren Vali Demirtaş, ilerleyen dönemlerde eksikliklerin giderilerek eğitimde daha iyi bir noktaya gelineceğini söyledi.
Karne aldığı için heyecanlı olduğunu belirten Aysima Çiçek ise "Karnemi aldım, derslerim iyi. Her dönem olduğu gibi bu dönem de takdirname aldım" dedi.
Adana'da 489 bin öğrencinin karne sevinci

Mahmut Demirtaş, Adana, Güncel

Kaynak: DHA


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