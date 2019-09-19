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Adana'da 5 bin litre kaçak yağ ele geçirildi

Adana'da 5 bin litre kaçak yağ ele geçirildiADANA - Adana'da yapılan bir operasyonda 5 bin litre kaçak yağa ele geçirildi.

19.09.2019 10:34
Adana'da 5 bin litre kaçak yağ ele geçirildi
ADANA - Adana'da yapılan bir operasyonda 5 bin litre kaçak yağa ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri D-400 karayolunda hareket halindeki bir kamyonetin kasasında kaçak yağ taşındığı ihbarını aldı. Polis bunun üzerine harekete geçip kamyoneti D-400 karayolunda durdurdu. Kamyonetin kasasında yapılan aramada plastik tanklar içinde 5 bin litre kaçak yağ ele geçirildi.
Polis yağlara el koyarken kamyonetin sürücüsü Z.A.'yı gözaltına aldı. Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Ele geçirilen kaçak yağlar imha edildi.
Adana'da 5 bin litre kaçak yağ ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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