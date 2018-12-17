Adana'da 5 İşçinin Öldüğü İş Kazası Davası

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Adana'nın Sarıçam ilçesinde vinç sepetinden düşen 6 işçiden 5'inin hayatını kaybetmesi, birinin yaralanmasıyla ilgili iki müteahhit firma sorumlusu ve vinç operatörünün yargılanmasına devam edildi.Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar vinç operatörü Ufuk Pelik, firma yetkilisi Abdurrahman Eraşık ile firma sorumlusu Huda Toktanış katılmadı. Müştekiler Şevket, Aynur ve İsmet Kaya ile tarafların avukatlar ise hazır bulundu.Tanık ve müştekilerin dinlendiği duruşmada, kazanın meydana geldiği fabrikada çalışan Ali Işin, olay günü çatıdan çalışan işçilerden birinin kendisinden silikon istediğini, kendisinin de malzemeyi almaya gittiğini dönüşünde olayın meydana gelmiş olduğunu gördüğünü söyledi.Müştekiler, sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtti.Mahkeme heyeti, olay yerinde kusur durumunun tespiti için 3 kişilik bilirkişi heyeti eşliğinde keşif yapılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikada 20 Temmuz 2017'de çatıdaki onarım işi için vinç sepetine bindirilen 6 işçiden Emrah Arslan, Faruk Kaya, Fehmi Kaya, Murat Gümüş ve Mustafa Gümüş düşüp hayatını kaybetmiş, Halil Arslan da yaralanmıştı.