Adana'da 5. kat balkonundan düşen kadın ağır yaralandı
Adana'da bir apartmanın 5. kat balkonundan düşen kadın ağır yaralandı.
16.03.2020 22:50 | Son Güncelleme: 16.03.2020 22:50
Adana 'da bir apartmanın 5. kat balkonundan düşen kadın ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesinde oturduğu 8 katlı apartmanın 5. katında evinin balkonuna çıkan Yağmur T. (23), dengesini yitirerek düştü.
Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Taptık'ı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırdı.
Taptık'ın sağlık durumunun ağır olduğu, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Kaynak: AA
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