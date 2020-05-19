Adana'da 5 kişinin yaralandığı olayın şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'da 5 kişinin yaralandığı olayın şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandıADANA'da daha önce 5 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya karıştığı öne sürülen 2 kişi, 7 kilometrelik kovalamaca sonucu polis ekiplerince yakalandı.

Adana'da 5 kişinin yaralandığı olayın şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı
19.05.2020 22:04 | Son Güncelleme: 19.05.2020 22:06
Adana'da 5 kişinin yaralandığı olayın şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı
ADANA'da daha önce 5 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya karıştığı öne sürülen 2 kişi, 7 kilometrelik kovalamaca sonucu polis ekiplerince yakalandı.
Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi, 70567 Sokak'ta meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kentte 11 Mayıs Pazartesi günü 5 kişinin yaralandığı silah ve bıçaklı kavgaya karıştığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, bugün akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi İbo Osman Caddesi'nde şüphelilerin içinde olduğunu tespit ettiği 01 ANJ 86 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Polisin ihtarına uymayan otomobil sürücüsü Cumali A., kaçarak izini kaybettirmek istedi. Cumali A., 7 kilometrelik kovalamacanın ardından bir polis aracına çarparak ara sokaklara girdi. Polis ekipleri, şüphelinin kullandığı aracı, lastiklerine ateş ederek durdurdu. Otomobilden inip kaçmaya çalışan 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Aracın torpido gözünde 1 kutu tabanca bulunurken, şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA

Etiketler: Yeşilyurt Mahallesi, Seyhan, Polis, Adana, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Tavşanlı’da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı Haber
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı
Muğla’da yanan yulaf tarlasında emekli savcının cesedi bulundu Haber
Muğla'da yanan yulaf tarlasında emekli savcının cesedi bulundu
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir Haber
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir
Şafak Sezer’den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut’a sert tepki: Bir daha çalışmam! Haber
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!
Çin’de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine ’Günlerce ağladım, sıra sende’ notuyla 1 ton soğan gönderdi Haber
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine "Günlerce ağladım, sıra sende" notuyla 1 ton soğan gönderdi
Erdoğan, Ramazan Bayramı’ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı Haber
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı
TRT’nin ’19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı’ hatası sosyal medyada tepki çekti Haber
TRT'nin "19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı" hatası sosyal medyada tepki çekti
Haberler››Güncel››Adana'da 5 kişinin yaralandığı olayın şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

22:06: Taziyeye katılanlardan dolayı bir mahalle karantinaya alındı - Haber 22:06: Adana'da 6 kişinin yaralanmasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı - Haber 22:05: Malatyalılar hep bir ağızdan İstiklal Marşı okudu - Haber 22:05: Tokat'ta havai fişek gösterisi ve araç konvoyu - Haber 22:04: Motorize polisler kortej yaptı, Bodrumlular ayakta alkışladı - Haber 20:47: Ramazan Bayramı'nda 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu! Şehit aileleri unutulmadı - Haber 19:43: TRT'nin "19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı" hatası sosyal medyada tepki çekti - Haber 18:11: Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam! - Magazin 17:31: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı - Haberler 16:37: Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı - Haber