Haberler» Güncel» Haber

Adana'da 50 bin 90 paket kaçak sigara ele geçirildi

Adana'da polisin şüphe üzerine durduğu otomobilin arka koltuğu ve bagajından 50 bin 90 paket kaçak sigara ele geçirildi.

07.08.2019 10:20
Adana'da 50 bin 90 paket kaçak sigara ele geçirildi
Adana'da polisin şüphe üzerine durduğu otomobilin arka koltuğu ve bagajından 50 bin 90 paket kaçak sigara ele geçirildi. Otomobilde bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılar ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Analiz Büro Amirliği ekipleri iddiaya göre, merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesinde bir otomobilden şüphelendi. Otomobili durduran polis yaptığı aramada arka koltuk altında ve bagajda 50 bin 90 paket kaçak sigara ele geçirdi. Otomobilde bulunan M.Y. ve T.D. gözaltına alındı. Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alınırken sigaralar imha edildi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılar adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
(Fatih Keçe - Serhat Dumandağ/İHA)

Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:38   Yemen'deki selde 11 kişilik ailenin bütün fertleri hayatını kaybetti
10:38   Başkan Altay: "Aşkla çalışmaya devam edeceğiz"
10:38   Adana'da kaçak sigara operasyonu
10:36   (Özel) Tüketiciye sahte Kırkağaç kavunu uyarısı
10:36   Sumbas'ta beton yol çalışması
10:35   Apaydın: "Trafikte saygı ve jest kazaları önler"
10:35   Mersin'de cinayet zanlısı tutuklandı