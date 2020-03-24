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Adana'da 50 litre sahte içki ele geçirildi

Ceyhan ilçesinde satışa hazır 50 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

24.03.2020 13:18 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:34
Adana'da 50 litre sahte içki ele geçirildi
Ceyhan ilçesinde satışa hazır 50 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Ceyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretimine yönelik ihbar üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda bir otomobilde arama yapan polis, araçta satışa hazır 50 litre sahte içki buldu.
İçkileri ürettiği belirlenen İ.Ç. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Ceyhan, Güncel

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