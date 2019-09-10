Haberler» Güncel» Haber

Adana'da 500 polis ile uyuşturucu operasyonu (2)

13 KİŞİYE GÖZALTIAdana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 13 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

10.09.2019 11:47 Adana'da 500 polis ile uyuşturucu operasyonu (2)

13 KİŞİYE GÖZALTI
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 13 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "Elde edilen bilgiler doğrultusunda, uyuşturucu madde ticaretine karıştığı değerlendirilen ve  Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce aranan şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik ilimiz merkezinde 36 şüpheliye ait 36, İstanbul ilinde 1 şüpheliye ait 1 ve Diyarbakır ilinde 1 şüpheliye ait 1 adreste olmak üzere  toplam38 şüpheliye ait 38 adrese bugün saat 05.30 sıralarında operasyon gerçekleştirilmiştir. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 8 adet 9 mm çapında mermi ele geçirilmiştir. Operasyon kapsamında 13 şüpheli yakalanırken, 25 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam etmektedir" denildi.



Uyuşturucu Ticareti, Başsavcı, Adana, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:03   Ev yapımı konservelerde kas felci riskine dikkat
13:02   Çavuşoğlu-Darmanovic ortak basın toplantısı
13:02   Bulanık Milli Eğitim Müdürü Edip: "Yeni eğitim-öğretim yılına hazırız"
13:02   Sokakta çalışan çocuklar van'ın saklı cennetinde
13:01   Sayıştay başkanı, 2018 yılı denetim raporunu tbmm'ye teslim etti
13:00   Çorum'dan kısa kısa
13:00   Ticaret Bakanı Pekcan, ABD Ticaret Bakanı ile görüştü