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Adana'da 500 polisle şafakta uyuşturucu operasyonu

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturmada, 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

25.02.2020 07:32 | Son Güncelleme: 25.02.2020 07:32Adana'da 500 polisle şafakta uyuşturucu operasyonu
'da uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturmada, 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı. Uyuşturucu satışı yaptığı değerlendirilen şüpheliler ve bu kişilere ait 41 adrese 500 polisle şafak operasyonu düzenlendi.
Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda ekipler, şüphelilerin evlerine, kapıları koç başıyla kırarak girdi.
Bazı polisler uzun namlulu silahlarla sokak giriş ve çıkışlarında önlem alırken, evlerde narkotik köpeğiyle arama yapıldı.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan bazı şüpheliler Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Adana, Güncel

Kaynak: AA

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