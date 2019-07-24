Adana'da 500 polisle sahte içki operasyonu (2)

12 KİŞİ ÖLDÜ, 6 KİŞİNİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Adana Valiliği, kent genelinde yaşanan alkol zehirlenmeleri ile ilgili açıklama yaptı. Hastaneyere başvuranlardan 12 kişinin yaşamını yitirdiğini 40 kişinin tedavi sonrası taburcu edildiğini 6 kişinin ise tedavisinin hala devam ettiğinin belirtildiği açıklama şöyle;

"Alkol zehirlenmelerinin büyük çoğunluğunun vatandaşların temin ettiği etil alkol ile kendileri tarafından ürettikleri içkileri tüketmeleri sonucu yaşandığı tespit edilmiştir. İlimizde alkole bağlı olarak 58 vatandaşımız çeşitli hastanelere başvurmuş olup, bu vatandaşlarımızdan 12'si hayatını kaybetmiş, 40 vatandaşımız tedavi sonrası taburcu edilmiş, 6 vatandaşımızın ise tedavi süreçleri devam etmektedir.

Söz konusu olaylarla ilgili emniyet birimlerince 37 yasal işlem gerçekleştirilmiş olup bu işlemler sonucunda 11 şahıs tutuklanmış, 10 şahıs adli kontrol şartı ile 16 şahıs ise serbest bırakılmıştır. İlimizde etil alkol satışı yapan 3 şahıs gözaltına alınmış, 1 şüpheli firari olarak aranmaktadır. İlimiz genelinde güvenlik birimlerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; 31.210 litre kaçak ve sahte içki yapımında kullanılan 8.013 litre etil alkol, 3 litre viski aroması, 2 litre anason maddesi, 110 ml. votka aroması, 30 litre gliserin, 6 adet aktarma şırıngası ve 2 adet alkol yapımında kullanılan derece ölçer ele geçirilmiştir. Tüm bunların yanı sıra İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce alkollü içkilerin toplu tüketime sunulduğu işletmelerde resmi kontroller artırılmış olup kolluk kuvvetleriyle koordineli bir şekilde çalışmalar aralıksız devam ettirilecektir. Vatandaşlarımızın sahte içki üretimi ve her türlü alkolün tehlikeleri konusunda daha bilinçli olması, sahte içki üretimine yönelik tespit edilen her türlü faaliyetin güvenlik birimlerine bildirilmesi toplum sağlığı açısından büyük önem arz ettiğinden tüm vatandaşlarımızın bu hususta gereken hassasiyeti göstermesini önemle rica ederiz."

