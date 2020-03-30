Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Adana'da 525 litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 525 litre sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

30.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:50
Adana'da 525 litre sahte içki ele geçirildi
Adana 'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 525 litre sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki 3 evde sahte içki imalatı ve satışı yapıldığını belirledi.
Jandarma ekiplerince tespit edilen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 525 litre sahte içki ve içki yapımında kullanılan çeşitli malzemeler bulundu.
Operasyonda şüpheliler V.M, A.U.M. ve E.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Etiketler: Bahçelievler Mahallesi, Jandarma, Adana, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Adana'da 525 litre sahte içki ele geçirildi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Eleştirilerin odağındaki Sofuoğlu, son hareketiyle takdir topladı Haberler
Eleştirilerin odağındaki Sofuoğlu, son hareketiyle takdir topladı
3 kamu bankasından geliri 5 bin liranın altında olanlara kredi müjdesi Haberler
3 kamu bankasından geliri 5 bin liranın altında olanlara kredi müjdesi
Danışmanında virüs tespit edilen Netanyahu, ikinci kez test yaptıracak Haberler
Danışmanında virüs tespit edilen Netanyahu, ikinci kez test yaptıracak
Polis, Rus turisti denizden çıkarıp oteline gönderdi Haberler
Polis, Rus turisti denizden çıkarıp oteline gönderdi
İmamoğlu, İETT’deki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete Haberler
İmamoğlu, İETT'deki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete
İstanbul’da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu Haberler
İstanbul'da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu
Korona partisini organize eden kişi konuştu: Pişmanım Haberler
Korona partisini organize eden kişi konuştu: Pişmanım
Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı! Masada ilaç dahil iki konu var Haberler
Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı! Masada ilaç dahil iki konu var

Son Dakika Güncel Haberleri

15:01: D300 kara yolu Ankara-İzmir güzergahında koronavirüs denetimi - Haber 15:01: BÜYÜKÇEKMECE'DE PARTİ VERENLERE 2 AY EV HAPSİ - Haber 15:00: Şişli'de takla atıp hurdaya dönen otomobilden burnu bile kanamadan çıktı - Haber 15:00: Kendini polis olarak tanıtan dolandırıcılık zanlısı yakalandı - Haber 15:00: Büyükçekmece'de parti verenlere 2 ay ev hapsi - Haber 14:09: Demet Akalın, Fahrettin Koca'ya seslendi: Müjdeli haberi verin, çocuğum gece ağlıyor - Magazin 14:09: Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Çin'den getirilen ilaç için toplandı - Haber 12:46: Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi - Haber 11:45: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul'dan taşraya gidenler virüsü yaymaya başladı - Haber 11:38: Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkına uğratan manzara! - Haber 11:20: Son dakika: Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı - Haber 10:44: Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 15'e yükseldi - Haberler