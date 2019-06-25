Adana'da 541 motosiklet sürücüsüne 496 bin 851 lira ceza kesildi

ADANA'da polis, kent genelinde motosikletlere yönelik yaptığı uygulamada 541 sürücüye 496 bin 851 lira idari para cezası kesti.İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte motosiklet kullanımının yaygınlaşması nedeniyle kent genelinde uygulama yaptı. Denetimlerde, 2 bin 23 motosiklet kontrol edildi. Kurallara uymayan 541 sürücüye 496 bin 851 lira para cezası kesildi. 143 motosiklet trafikten men edildi.Denetimlerin sürüceği öğrenildi.

- Adana