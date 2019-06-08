Adana'da 6 dekar orman kül oldu

ADANA'nın Feke
ilçesinde çıkan orman yangınında 6 dekarlık alan yandı.
Feke ilçesine bağlı Gedikli ve Yeşildüşmüş mahallelerinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına Orman İşletme Müdürlüğü
ekipleri, 1 helikopter, 8 arasöz ve çok sayıda işçi ile müdahale etti. Havadan ve karadan yapılan çalışmayla söndürülen bölgede 6 dekarlık alan yandı.
Yangını çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
- Adana
Kaynak: DHA
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