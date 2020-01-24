Adana'da 6 saatlik orman yangını; 20 hektar alan kül oldu

ADANA'nın Karaisalı ilçesindeki ormanlıkta, dün akşam yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin 6 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında, 20 hektarlık alanın kül olduğu belirtildi.

İlçeye bağlı Çorlu Mahallesi'nde yer alan dağlık alandaki ormanlıkta, dün saat 18.00 sıralarında, yüksek gerilim hattından yangın çıktı. Muhtar Ali Karabacak'ın yangını Orman İşletme Şefliği'ne bildirmesiyle bölgeye itfaiye ekipleri ve orman işçileri sevk edildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle yangının başka noktlara sıçramaması için esiş yönünde arazöz ve iş makineleri ile önlem alındı. Alevler, Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin de desteğiyle 6 saat sonra kontrol altına alınıp, söndürüldü. Adana Orman Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, yangında yaklaşık 20 hektar orman alanı küle döndü, ekiplerin bölgede tedbir amacıyla tutulduğu kaydedildi.