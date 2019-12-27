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Adana'da 6 ton 460 kilo tarihi geçmiş ilaç toplandı

Adana Eczacı Odası (ADEO) eczane ve hastanelerde bulunan tarihi geçmiş ilaçları toplayarak, bertaraf edilmesi için imha tesisine gönderdi.

27.12.2019 08:55 | Son Güncelleme: 27.12.2019 09:00 Adana'da 6 ton 460 kilo tarihi geçmiş ilaç toplandı
Eczacı Odası (ADEO) eczane ve hastanelerde bulunan tarihi geçmiş ilaçları toplayarak, bertaraf edilmesi için imha tesisine gönderdi.

ADEO Genel Sekreteri Ecz. Oğuzhan Sürme, 2015 yılından beri düzenli olarak tarihi geçmiş ilaçları eczanelerden toplayıp, imha tesisine gönderdiklerini belirterek, "Adana'da eczaneler, hastane ve İl Sağlık Müdürlüğünde bulunan 6 ton 460 kilo kullanım tarihi geçmiş ilacı, çevre ve insan sağlığına zarar vermeden topladık. Çevrenin korunması, halk sağlığının korunması ve ilaç atıklarının toprağa karışmaması adına Tehlikeli Atık Statüsünde olan miadı dolmuş ilaçları çevre mevzuatına uygun olarak imha ettiriyoruz" dedi.

Evlerde bir kısmı kullanılmamış ama miadı dolmuş ilaçların çöp kutularına bırakılmaması uyarısında bulunan Sürme, "Evlerimizde tamamını kullanmadığımız ilaçlar çöpe atılmamalı, tamamı tüketilmemiş şuruplar lavabolara dökülmemelidir" diye konuştu. - ADANA

Adana, Güncel

Kaynak: İHA

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