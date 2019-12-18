Haberler » Güncel » Adana'da 6 uyuşturucu operasyonunda 89 şüpheli yakalandı - Haber

Adana'da 6 uyuşturucu operasyonunda 89 şüpheli yakalandı

Adana'da 6 ayrı operasyonda 89 zanlı gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

18.12.2019 10:35 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:35Adana'da 6 uyuşturucu operasyonunda 89 şüpheli yakalandı
'da 6 ayrı operasyonda 89 zanlı gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarının önüne geçmek için son 10 günde 6 planlı operasyon gerçekleştirilerek 89 zanlıyı gözaltına aldı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ise 113 gram eroin, 36.36 gram esrar, 77 uyuşturucu hap, 5,06 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca elde geçirildi. Zanlılar emniyette ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. 5 zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 4 zanlı adli kontrol tedbiriyle, 80 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Ayrıca bugün şafak vakti uyuşturucu sattı öne sürüldüğü için aranan 30 şahsın yakalanması için de operasyon yapıldı. Bu operasyonda 17 zanlı yakalandı. Bu zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ise kavanoz içerisinde 31 gram esrar 0.99 gram eroin, 0.90 gram bonzai, 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Zanlıların sorgusu devam ediyor.
(İHA)

Adana, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:44 "Özel çocuklar" için gönüllü öğretmen oldular - Haber
11:44 Jandarmadan "kadın cinayetleri" raporu - Haber
11:44 Maltepe Üniversitesinden 2023 eğitim vizyonuna destek - Haber
11:43 Dilovası Eynerce Kavşağı'nda sona yaklaşılıyor - Haber
11:43 Kayıp dağcıları arama çalışmalarında 17'nci güne girildi - Haber
11:34 Türkiye'de vatandaşların en güvendiği kurum belli oldu - Haber
10:21 Köpeği otomobile bağlayıp koşturdu - Haber
09:47 İstanbul ve İzmir dahil bazı kentlerde 2050'de su baskını meydana gelmesi riski arttı - Haber
09:40 Göz tansiyonu ile sol gözünü kaybeden 3 çocuk babası, yardım eli bekliyor - Haber
08:10 Son dakika: İçişleri Bakanlığı, FETÖ'den tutuklanan Urla Belediye Başkanı'nı görevden aldı - Haber
18.12.2019 11:47:01