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Adana'da 650 bin liralık kaçak içki ele geçirildi

Adana'da sahte içki imalathanesine yapılan baskında piyasa değeri 650 bin lira değerinde olan gümrüklenmiş 3 bin 600 litre sahte rakı ele geçirildi.

08.04.2020 10:09 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:10
Adana'da 650 bin liralık kaçak içki ele geçirildi
Adana 'da sahte içki imalathanesine yapılan baskında piyasa değeri 650 bin lira değerinde olan gümrüklenmiş 3 bin 600 litre sahte rakı ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yenibey Mahallesi'ndeki bir evin sahte içki imalathanesine dönüştürüldüğünü belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler, sözkonusu adreste satışa hazır gümrüklenmiş 3 bin 600 litre sahte rakı, 5 adet 1 litrelik üzüm şurubu ve 20 adet 5 litrelik doluma hazır boş pet şişe ele geçirdi. Polis ekipleri olayla ilgili şüpheli S.İ'yi gözaltına alırken sahte rakıları da imha etti.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlının işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa
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