Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Adana'da, 650 bin liralık sahte temizlik ürünü ele geçirildi - Haberler

Adana'da, 650 bin liralık sahte temizlik ürünü ele geçirildi

Adana'da, 650 bin liralık sahte temizlik ürünü ele geçirildiADANA'da, koronavirüs salgınını fırsat bilinerek, sahte üretim tesisine dönüştürülen depoya, polis ekiplerince baskın düzenlendi.

24.03.2020 09:57 | Son Güncelleme: 24.03.2020 09:58
Adana 'da, 650 bin liralık sahte temizlik ürünü ele geçirildi
ADANA'da, koronavirüs salgınını fırsat bilinerek, sahte üretim tesisine dönüştürülen depoya, polis ekiplerince baskın düzenlendi. Piyasa değeri 650 bin lira olan temizlik ve dezenfektan malzemesi ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs nedeniyle halkın rağbet gösterdiği temizlik ve dezenfektan ürünlerinin sahtelerini üretip, piyasaya süren kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'ndeki depoya baskın yapan ekipler, piyasa değeri 650 bin lira olan; 7 ton 650 litre gül suyu, 4 ton 473 litre sıvı deterjan, 3 ton 48 kilo toz deterjan, 625 litre kolonya, 125 litre aseton, 1102 adet şampuan, 511 adet krem ele geçirdi. Ürünleri piyasaya sürmeye hazırlanan, ismi açıklanmayan şüpheli gözaltına alındı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Adana’da, 650 bin liralık sahte temizlik ürünü ele geçirildi

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :

Adana'da, 650 bin liralık sahte temizlik ürünü ele geçirildi
Etiketler : Polis, Adana, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Sokağa inen asker, girdiği evlerde yaşlıları yatağında ölü buluyor Haberler
Sokağa inen asker, girdiği evlerde yaşlıları yatağında ölü buluyor
Yeniay şifa ile geliyor, Coronavirüs aşısı bulunabilir! Haberler
Yeniay şifa ile geliyor, Coronavirüs aşısı bulunabilir!
Canlı yayına katılan Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsün tedavisinde kullanılan ilacın adını verdi Haberler
Canlı yayına katılan Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsün tedavisinde kullanılan ilacın adını verdi
Kameralar önünde Trump’a korona şakası! Büyük korku yaşadı Haberler
Kameralar önünde Trump'a korona şakası! Büyük korku yaşadı
Birlikte oldukları eskortlar, tekliflerini kabul etmeyince hınçlarını görevliden çıkardılar Haberler
Birlikte oldukları eskortlar, tekliflerini kabul etmeyince hınçlarını görevliden çıkardılar
Nobel ödüllü biyofizikçiden umutlandıran sözler: Salgının sonuna geldik Haberler
Nobel ödüllü biyofizikçiden umutlandıran sözler: Salgının sonuna geldik
Korona salgını Türkiye’de bir sektörü çökertti! Zarar 30 milyon dolar Haberler
Korona salgını Türkiye'de bir sektörü çökertti! Zarar 30 milyon dolar
Bağışıklık sistemini güçlendiren ekmek üretildi! Yok satıyor Haberler
Bağışıklık sistemini güçlendiren ekmek üretildi! Yok satıyor

Son Dakika Güncel Haberleri

65 yaşın üzerindeki çift, yardıma gelen jandarmayı Türk bayrağıyla karşıladı - Haber İran'da 6 yaşındaki çocuk korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haber GETHAM'dan sağlık sektörüne destek - Haber Washington'da Kovid-19 salgını nedeniyle iş yerleri kapatılıyor - Haber Van'da 65 kurusıkı tabanca ele geçirildi - Haber Son dakika: Vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi - Ekonomi Türk bilim insanları koronavirüse karşı harekete geçti: 10-20 dakikada sonuç veren tanı kiti geliştirildi - Haber Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı - Haberler Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün olası vaka tanımına bir yeni madde daha ekledi - Haber Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi - Haber Yaşlı bir vatandaşın çekilen videosu sosyal medyada tepki topladı, Bakan Soylu olaya müdahil oldu - Haber Salgındaki can kaybını Twitter'dan duyuran Bakan Koca, bu kez gençlere seslendi: Bir uyarımız var - Haber
Loading