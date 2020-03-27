Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Adana'da 665 litre kaçak içki ele geçirildi

Adana'da piyasa değeri 140 bin lira olan 665 litre kaçak içki ele geçirildi.

27.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:51
Adana'da 665 litre kaçak içki ele geçirildi
Adana 'da piyasa değeri 140 bin lira olan 665 litre kaçak içki ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Köklüce Mahallesi'nde bir çiftlikte kaçak içki üretildiği ihbarını aldı. Polis, ihbar üzerine çiftliğe baskın yaparak piyasa değeri 140 bin lira olan 665 litre kaçak içki ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan zanlı Ö.Y. sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› 3. Sayfa ››Adana'da 665 litre kaçak içki ele geçirildi - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

13:23: HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 207'nci gününde - Haberler 13:20: Polis araçları korona virüse karşı dezenfekte edildi - Haberler 13:19: Beylikdüzü'nde bir iş yerinde silahlı çatışma yaşandı. - Haberler 13:16: Bursa'da kaçak 1 milyon liralık dezenfektan üreten 5 kişi adli kontrolle serbest - Haberler 13:14: Kendini polis olarak tanıtan 2 şüpheli suçüstü yakalandı - Haberler 12:29: Rusya'da son 24 saatte vaka sayısı rekor artışla bin 36'ya yükseldi - Haberler 11:40: Tam bir suç makinesi! 40 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari kadın yakalandı - Haberler 11:36: Son Dakika: KPSS'de sınav tarihleri belli oldu - Haberler 11:35: İki süper güç ABD ve Çin, koronavirüse karşı birlikte mücadele edecek - Haberler 11:32: İran'da koronavirüs hastalarına esans koklatan adam hakkında yakalama kararı çıkarıldı 11:32: İran'da koronavirüs hastalarına esans koklatan adam hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Haberler 10:50: Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı